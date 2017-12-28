"Самому презираемому человеку" США грозит до 20 лет тюрьмы

Часто называемый самым ненавистным человеком США Эван Грибель признан жюри присяжных виновных в соучастии в многочисленных махинациях с ценными бумагами. На данный момент ему грозит до 20 лет за решеткой. Грибель, как известно, представлял юридические интересы экс-главы фармацевтических компаний Turing Pharmaceuticals и Retrophine Мартина Шкрели.

О бвинительные материалы указывают на то, что Грибель совместно с группой своих сообщников смог убедить крупных инвесторов вложить свои средства в два впоследствии разорившихся фонда. Помимо этого, он полностью растратил активы Retrophine. Прокуратура утверждает, что юрист для того, чтобы справиться с личными долгами, пошел на растрату в 11 миллионов долларов.

Шкрели еще в августе признали виновным в обмане инвесторов. Помимо этого, его обвинили в преступном сговоре с Грибелем для того, чтобы совершать хищения из Retrophine, однако непосредственно вину Шкрели тогда доказать не удалось. Сам же бывший глава компании все обвинения в свою сторону категорически отрицает.

Свою известность Шкрели приобрел после скандала, который был связан с искусственным завышением цен на лекарства. Он лично купил права на производство препарата «Дераприм», который используется для лечения токсоплазмоза и поднял ценник с 13,5 до 750 долларов за таблетку.

Николай Офицеров