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| | "Самому презираемому человеку" США грозит до 20 лет тюрьмы

"Самому презираемому человеку" США грозит до 20 лет тюрьмы

Сегодня, 10:03
Часто называемый самым ненавистным человеком США Эван Грибель признан жюри присяжных виновных в соучастии в многочисленных махинациях с ценными бумагами. На данный момент ему грозит до 20 лет за решеткой. Грибель, как известно, представлял юридические интересы экс-главы фармацевтических компаний Turing Pharmaceuticals и Retrophine Мартина Шкрели.
 

"Самому презираемому человеку" США грозит до 20 лет тюрьмы

 

Обвинительные материалы указывают на то, что Грибель совместно с группой своих сообщников смог убедить крупных инвесторов вложить свои средства в два впоследствии разорившихся фонда. Помимо этого, он полностью растратил активы Retrophine. Прокуратура утверждает, что юрист для того, чтобы справиться с личными долгами, пошел на растрату в 11 миллионов долларов.
 
Шкрели еще в августе признали виновным в обмане инвесторов. Помимо этого, его обвинили в преступном сговоре с Грибелем для того, чтобы совершать хищения из Retrophine, однако непосредственно вину Шкрели тогда доказать не удалось. Сам же бывший глава компании все обвинения в свою сторону категорически отрицает.
 
Свою известность Шкрели приобрел после скандала, который был связан с искусственным завышением цен на лекарства. Он лично купил права на производство препарата «Дераприм», который используется для лечения токсоплазмоза и поднял ценник с 13,5 до 750 долларов за таблетку.

Николай Офицеров
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