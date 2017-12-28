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| | Мэр Нью-Йорка просит горожан не выходить из дома из-за мороза -8 градусов

Мэр Нью-Йорка просит горожан не выходить из дома из-за мороза -8 градусов

Сегодня, 08:55
В США на текущей неделе синоптики прогнозируют похолодание. По словам специалистов, температура воздуха 28 декабря снизится до -8 градусов мороза. Такая погода будет несколько дней.

Мэр Нью-Йорка просит горожан не выходить из дома из-за мороза -8 градусов

 

В связи с прогнозами метеорологов, градоначальник Нью-Йорка Билл де Блазио написал в Twitter-аккаунте сообщение, адресованное жителям мегаполиса. Мэр призывает людей бережно относиться к собственному здоровью и не выходить из дома по причине низкой температуры воздуха. Глава города просит не выпускать на улицу домашних питомцев, так как для них это тоже чревато опасными последствиями. На протяжении этой недели в Нью-Йорке ожидают температуру воздуха минус 7-8 градусов по Цельсию.

Администрация мегаполиса опубликовала на своем сайте ряд рекомендаций для граждан. Во главе списка советов стоит минимальное пребывание на улице при низких температурах. По словам синоптиков, в страну пришел арктический циклон и в течение недели будут стоять сильные морозы.
Домбровский Сергей
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