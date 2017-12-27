Без секса можно прожить миллионы лет: Ученые доказали возможность непорочного зачатия

Мнения

Без секса можно прожить миллионы лет: Ученые доказали возможность непорочного зачатия

Для этого они изучили поведение рыб. 

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

От Редактора

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

Что скрывает американское правительство?

Сюжеты :

Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой
| | Диванные войска: Демократы собрали интернет-армию для импичмента Трампу

Диванные войска: Демократы собрали интернет-армию для импичмента Трампу

Вчера, 20:39
Демократы собрали интернет-армию для объявления импичмента главе США Дональду Трампу. Инициатором идеи стал миллиардер Том Стайер. Этот человек запустил петицию, которую уже подписали 4 млн человек. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

Диванные войска: Демократы собрали интернет-армию для импичмента Трампу

 

Том Стайер не надеялся на такой успех, поэтому он стал более уверенным в своих силах. Миллиардер является спонсором демократической партии США в Калифорнии, которая считается политическим противником Трампа и желает отстранения президента от выполнения обязанностей. По словам дипломатов, новейшие технологии позволяют быстро воплощать задуманное в жизнь. Сейчас петицию, распространяемую в электронном виде, поддержали множество человек. Ранее на это потребовалось бы на порядок больше времени и сил.

По мнению политологов, окрыленный успехом Том Стайер способен в будущем претендовать на президентский пост в стране. Ранее он мог помышлять только о должности губернатора Калифорнии, но запущенная им акция всё изменила.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Гигантский транспарант на Манхэттене призвал объявить Трампу импичмент
Гигантский транспарант на Манхэттене призвал объявить Трампу импичмент

Гигантский транспарант на Манхэттене призвал объявить главе США Дональду Трампу импичмент. Этот рекламный щит установили работники в результате акции,

СМИ: Конгрессмен Уотерс снова потребовала импичмента Трампу
СМИ: Конгрессмен Уотерс снова потребовала импичмента Трампу

Конгрессмен Максин Уотрес, которая неоднократно призывавшая к лишению президента Дональда Трампа занимаемой ним должности, заявила о сговоре Трампа с Россией,

Путин назвал некорректным вопрос о вероятности импичмента Трампу
Путин назвал некорректным вопрос о вероятности импичмента Трампу

Глава России Владимир Путин назвал некорректным вопрос о вероятности импичмента президенту США Дональду Трампу, поскольку являясь гражданином другого

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости