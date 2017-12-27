Диванные войска: Демократы собрали интернет-армию для импичмента Трампу

Демократы собрали интернет-армию для объявления импичмента главе США Дональду Трампу. Инициатором идеи стал миллиардер Том Стайер. Этот человек запустил петицию, которую уже подписали 4 млн человек. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

Домбровский Сергей

Том Стайер не надеялся на такой успех, поэтому он стал более уверенным в своих силах. Миллиардер является спонсором демократической партии США в Калифорнии, которая считается политическим противником Трампа и желает отстранения президента от выполнения обязанностей. По словам дипломатов, новейшие технологии позволяют быстро воплощать задуманное в жизнь. Сейчас петицию, распространяемую в электронном виде, поддержали множество человек. Ранее на это потребовалось бы на порядок больше времени и сил.По мнению политологов, окрыленный успехом Том Стайер способен в будущем претендовать на президентский пост в стране. Ранее он мог помышлять только о должности губернатора Калифорнии, но запущенная им акция всё изменила.