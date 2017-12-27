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| | В небе Бангладеш столкнулись два учебных самолета Як-130

В небе Бангладеш столкнулись два учебных самолета Як-130

Вчера, 20:11
Во время учений ВВС Бангладеш произошло столкновение двух самолетов Як-130. В результате крушения никто не погиб.

В небе Бангладеш столкнулись два учебных самолета Як-130

 

27 декабря, вечером стало известно об аварии в воздушном пространстве Бангладеш. Произошло столкновение двух учебных самолетов Як-130.

В конечном итоге, из-за столкновения никто не погиб. Все члены экипажа обоих летных средств успели катапультироваться еще до аварии. Четыре человека было доставлено в госпиталь.

Из-за падения обломков на землю, пострадало еще несколько человек. Сначала на месте падения остатков самолетов произошло возгорание, которое быстро ликвидировали спасатели. Два мальчика-подростка (по 12 и 15 лет) также получили травмы и ожоги разной степени тяжести. Их было доставлено в местную больницу.

О причинах происшествия известно мало. Власти, пока ведут расследование, ограничили доступ к информации. Пока что СМИ знают, что авария произошла во время выполнения пилотами специальных маневров.
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