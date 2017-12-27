В небе Бангладеш столкнулись два учебных самолета Як-130

Во время учений ВВС Бангладеш произошло столкновение двух самолетов Як-130. В результате крушения никто не погиб.

27 декабря, вечером стало известно об аварии в воздушном пространстве Бангладеш. Произошло столкновение двух учебных самолетов Як-130.В конечном итоге, из-за столкновения никто не погиб. Все члены экипажа обоих летных средств успели катапультироваться еще до аварии. Четыре человека было доставлено в госпиталь.Из-за падения обломков на землю, пострадало еще несколько человек. Сначала на месте падения остатков самолетов произошло возгорание, которое быстро ликвидировали спасатели. Два мальчика-подростка (по 12 и 15 лет) также получили травмы и ожоги разной степени тяжести. Их было доставлено в местную больницу.О причинах происшествия известно мало. Власти, пока ведут расследование, ограничили доступ к информации. Пока что СМИ знают, что авария произошла во время выполнения пилотами специальных маневров.