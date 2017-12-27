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| | Станцию железной дороги Иерусалима назовут в честь Трампа

Станцию железной дороги Иерусалима назовут в честь Трампа

Вчера, 19:59
Об этом решении сообщил глава Министерства транспорта в Израиле – Исраэль Кац.

Станцию железной дороги Иерусалима назовут в честь Трампа

 

Такое беспрецедентное решение было принято министром в знак благодарности и признания вклада Трампа в укрепление статуса Иерусалима, как столицы Израиля. Невзирая на всевозможные социально-общественные движения вспыхнувшие в Израиле из-за такого заявления американского президента, министр транспорта решил назвать одну из станций железной дороги вдоль Стены Плача именем Трампа.

Напоминаем, что в начале декабря Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и приказал перенести посольство США из Тель-Авива. Такое решение президент подкрепил аргументом «исторического права» Иерусалима быть столицей Израиля.
Валерия Голицына
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