В Японии абсолютным хитом продаж стал календарь с Владимиром Путиным

Довольно диковинное предложение появилось в Японии. Местным жителям предлагают купить календари с президентом России. Причем в четырех разных вариантах. Одни можно повесить на стену, другие поставить на стол. Фотографии в каждом из календарей абсолютно разные, потому покупателю не наскучит наблюдать за одинаковыми изображениями президента.

Путин и его повседневная жизнь в Японии своеобразная диковинка и предмет повышенного интереса. Потому местные жители охотно раскупают весь мерчендайз с российским президентом. Календарь на грядущий 2018 год настолько популярен, что продавцы пытаются выставить его на свои главные витрины, дабы хит продаж мог увидеть каждый.

При этом первую позицию он уступает только календарям, в которых размещены фотографии национальной спортивной гордости теннисиста Сюдзо Мацуоки.

Николай Офицеров