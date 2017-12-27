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| | В Японии абсолютным хитом продаж стал календарь с Владимиром Путиным

В Японии абсолютным хитом продаж стал календарь с Владимиром Путиным

Вчера, 19:26
Довольно диковинное предложение появилось в Японии. Местным жителям предлагают купить календари с президентом России. Причем в четырех разных вариантах. Одни можно повесить на стену, другие поставить на стол. Фотографии в каждом из календарей абсолютно разные, потому покупателю не наскучит наблюдать за одинаковыми изображениями президента.
 

В Японии абсолютным хитом продаж стал календарь с Владимиром Путиным

 

Путин и его повседневная жизнь в Японии своеобразная диковинка и предмет повышенного интереса. Потому местные жители охотно раскупают весь мерчендайз с российским президентом. Календарь на грядущий 2018 год настолько популярен, что продавцы пытаются выставить его на свои главные витрины, дабы хит продаж мог увидеть каждый.
 
При этом первую позицию он уступает только календарям, в которых размещены фотографии национальной спортивной гордости теннисиста Сюдзо Мацуоки.

Николай Офицеров
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