В Японии абсолютным хитом продаж стал календарь с Владимиром Путиным

В Японии абсолютным хитом продаж стал календарь с Владимиром ПутинымВчера, 19:26
Экс-премьер Японии Есиро Мори призвал Москву и Токио заключить мирный договор, чтобы разрешить все разногласия, существующие между государствами. Заявление
Западные масс-медиа занимаются активным обсуждением календаря на 2016 год с Владимиром Путиным. Календарь имеет название «Весь год с президентом России»,
С наступлением 2014 года в интернете возник ажиотажный спрос на календарь 1986 года, который парадоксально полностью совпадает по дням недели с нынешним.