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| | В Мадриде при ограблении задержали пятерых подростков с мачете

В Мадриде при ограблении задержали пятерых подростков с мачете

Вчера, 19:33
Несовершеннолетние напали на мужчину и требовали деньги. Молодому человеку удалось убежать.

В Мадриде при ограблении задержали пятерых подростков с мачете

 

Информацию о случившемся распространяют испанские СМИ. Инцидент произошел вечером 26 декабря в районе Мадрида Карабанчель. Злоумышленники подошли к парню, когда тот переходил дорогу. Они достали холодное оружие и настоятельно рекомендовали отдать им все ценности, которые у него имеются с собой. Молодой человек испугался и побежал, он укрылся в автомобиле, стоявшем неподалеку. Водитель машины вызвал полицию, правоохранители приехали по указанному адресу и задержали подростков-грабителей.

У несовершеннолетних изъяли четыре мачете длиной от 38 до 52 сантиметров. Полицейские пытаются связаться с родственниками злоумышленников, дабы рассказать им о похождениях подростков.
Домбровский Сергей
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