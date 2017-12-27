В Мадриде при ограблении задержали пятерых подростков с мачете

Несовершеннолетние напали на мужчину и требовали деньги. Молодому человеку удалось убежать.

Домбровский Сергей

Информацию о случившемся распространяют испанские СМИ. Инцидент произошел вечером 26 декабря в районе Мадрида Карабанчель. Злоумышленники подошли к парню, когда тот переходил дорогу. Они достали холодное оружие и настоятельно рекомендовали отдать им все ценности, которые у него имеются с собой. Молодой человек испугался и побежал, он укрылся в автомобиле, стоявшем неподалеку. Водитель машины вызвал полицию, правоохранители приехали по указанному адресу и задержали подростков-грабителей.У несовершеннолетних изъяли четыре мачете длиной от 38 до 52 сантиметров. Полицейские пытаются связаться с родственниками злоумышленников, дабы рассказать им о похождениях подростков.