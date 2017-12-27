Население Шанхая принудительно ограничат до 25 миллионов человек

Численность населения Шанхая будет резко ограничена до 25 миллионов человек уже к 2035 году для того, чтобы посодействовать в борьбе с так называемой «болезнью большого города».

«Постоянное население Шанхая будет контролироваться на уровне приблизительно в 25 миллионов человек. Ориентировочной датой, когда это станет возможно воплотить, станет 2035 год. Общие объемы земли, которая останется доступной для строительства не будет превышать 3200 квадратных километров», - говорится на официальном сайте государственного совета Китая.

Вышеупомянутая «болезнь большого города» возникает в моменты, когда мегаполис начинает сильно страдать от загрязнения, происходящего в окружающей среде. Помимо этого, указаны и заторы на дорогах, нехватка государственных услуг высокого уровня, а также образования и медицинского обслуживания.

Многие из крупнейших городов Китая уже сталкивались с этой проблемой, а в некоторых еще, помимо всего прочего, серьезно растут цены на жилье. Шанхай находится на восточном побережье Китая и по состоянию на конце 2015 года имеет 24,15 миллиона человек. Официальное новостное агентство КНР Синьхуа эту информацию подтвердило в прошлом году.

Николай Офицеров