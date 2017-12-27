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| | В Японии родители 15 лет продержали взаперти дочь и заморили голодом

В Японии родители 15 лет продержали взаперти дочь и заморили голодом

Вчера, 19:14
Японская полиции сообщает о задержанной супружеской паре, которая в течении 15 лет держала в заточении собственную дочь, думая что та сумасшедшая. Девушка умерла от холода и голода.

В Японии родители 15 лет продержали взаперти дочь и заморили голодом

 

Полицией Японии в частном доме найдено тело Айри Какимото, 33-летней женщины, 15 лет удерживаемой собственными родителями в неволе. На момент обнаружения умершая при росте 145 см весила около 19 кг.

Почти половину своей жизни покойная провела в замкнутом помещении, площадь которого составляла 3х3 метра. Причиной заточения, согласно свидетельству родителей, стали вспышки насилия со стороны Айри в молодом возрасте, которые были восприняты как признаки безумия. Как известно, в японском обществе люди с отклонениями в психическом здоровье часто подвергаются насмешкам и осуждению.

В комнате был оборудован самодельный туалет и двойная дверь с замком, открыть и закрыть который можно было исключительно снаружи помещения. Кормили девушку один раз в сутки, что и стало одной из причин ее физического истощения и последующей за этим смертью.

Находящиеся на данный момент под арестом, родители женщины при обнаружении тела умершей дочери не сообщали об этом никому, а после пытались избавиться от тела.
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