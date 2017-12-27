Обладатель «Золотого мяча-1995» Джордж Веа стал президентом Либерии

Либерия располагается на западе Африке. Недавно в этой стране прошел второй круг президентских выборов. На этот раз большинство голосов получил бывший футболист Джордж Веа.
Первый тур выборов прошел еще 10 октября. Тогда первое место занял тоже Веа 39% голосов. Второй круг был затянут из-за скандала с одним из кандидатов. Политик, занявший третье место, решил подать жалобу в суд. Судебный процесс длился почти три месяца. Уже на втором этапе, который состоялся накануне, победил экс-игрок топ-клубов Европы Веа. За него проголосовали в 12 из 15 округов.
Джордж Веа – один из самых лучших футболистов африканского континента. Только ему удалось получить «Золотой мяч» (самая престижная индивидуальная награда в Европе) за все время, будучи гражданином африканской страны.
Также, Веа успел поиграть во многих европейских топ-клубах. Он был игроком итальянского «Милана», английских «Челси» и «Манчестер Сити», а также французского ПСЖ. Почти во всех клубах он выигрывал кубки и чемпионаты.