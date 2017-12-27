Обладатель «Золотого мяча-1995» Джордж Веа стал президентом Либерии

Выборы президента в Либерии закончились победой Джорджа Веа, получившего индивидуальную награду «Золотой мяч» в 1995 году.

Либерия располагается на западе Африке. Недавно в этой стране прошел второй круг президентских выборов. На этот раз большинство голосов получил бывший футболист Джордж Веа.Первый тур выборов прошел еще 10 октября. Тогда первое место занял тоже Веа 39% голосов. Второй круг был затянут из-за скандала с одним из кандидатов. Политик, занявший третье место, решил подать жалобу в суд. Судебный процесс длился почти три месяца. Уже на втором этапе, который состоялся накануне, победил экс-игрок топ-клубов Европы Веа. За него проголосовали в 12 из 15 округов.Джордж Веа – один из самых лучших футболистов африканского континента. Только ему удалось получить «Золотой мяч» (самая престижная индивидуальная награда в Европе) за все время, будучи гражданином африканской страны.Также, Веа успел поиграть во многих европейских топ-клубах. Он был игроком итальянского «Милана», английских «Челси» и «Манчестер Сити», а также французского ПСЖ. Почти во всех клубах он выигрывал кубки и чемпионаты.