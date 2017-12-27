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| | Граждане Германии выступают за отставку Меркель

Граждане Германии выступают за отставку Меркель

Вчера, 18:59
В ходе социологического опроса от YouGov выяснилось, что 47% немцев хотят отставки Ангелы Меркель раньше очередного избирательного периода. На выбор граждан Германии оказали влияния трудности в формировании правительства в сентябре 2017 года.

Граждане Германии выступают за отставку Меркель

 

Согласно социологическому опросу, проведенному по заказу DPA исследовательским институтом YouGov, отставки действующего канцлера Германии в 2021 году хотят около 47% немцев. Причиной негативного отношения к Ангеле Меркель по оценкам экспертов могли стати неудачи во время формирования правительства в сентябре 2017 года после проведения парламентских выборов.

Дело в том, что победивший блок ХДС/ХСС, придерживающийся консерваторской позиции, был не состоянии создать совместную коалицию совместно со свободными демократами и партией «зеленых».

7 января планируются переговоры СДПГ и партией консерваторов, исход которых пока не ясен. Предстоящие консультации могут привести как к формированию правящей коалиции, так и к созданию правительства меньшинства под управлением канцлера Меркель. Кроме того, не исключено и проведение повторных выборов в парламент.
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