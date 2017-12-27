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| | С 1 января в Греции с отдыхающих начнут взимать туристический сбор

С 1 января в Греции с отдыхающих начнут взимать туристический сбор

Вчера, 18:45
Власти Греции вводят налог для туристов, с отдыхающих начнут взимать сбор с 1 января следующего года. Об этом проинформировали в Ассоциации туроператоров России.

С 1 января в Греции с отдыхающих начнут взимать туристический сбор

 

Ассоциация туроператоров России сообщила о новом налоге в Греции. В соответствии с новым сбором, заплатить можно будет при заселении или выезде из отеля. Сумма налога зависит от количества звезд гостиницы. Проживание в 5-звездочном отеле обойдется в 4 евро за номер, 4-х – 3 евро, 3-звездочном – 1,5 евро, а в гостиницах с 1 и 2 звездами – пол евро. Некоторые владельцы заведений уже согласились на взимание налога и отметили, что он будет включен в стоимость проживания. У отелей остается право не размещать туристов, которые отказались оплатить туристический сбор.

Напомним, что в этом году власти РФ приняли аналогический закон, в соответствии с которым с конца весны следующего года отдыхающие будут платить туристический сбор.
Виктория Озерова
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