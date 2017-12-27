В США тестируют восемь макетов стены Трампа

В США тестируют восемь макетов стены главы государства Дональда Трампа. Так называют ограду, которую президент приказывает установить на границе с Мексикой. Испытание прототипов происходит в Сан-Диего.

Домбровский Сергей

Информацию об этом распространяют американские СМИ. На осмотр Дональду Трампу выставили восемь типов девятиметровых заборов. Лидер США должен выбрать один самый достойный. Руководитель местного отделения пограничной службы Марио Вильяреал называет США великой державой, так как она может себе позволить возведение замечательной стены. Каждый видящий эту ограду должен понимать, что проникнуть на территорию США можно исключительно законным путем.Ранее Трамп предлагал расположить на стене на границе с Мексикой солнечные батареи, дабы возместить финансовые потери, возникшие из-за строительства забора. Глава страны обещал сделаться ограду прозрачной, чтобы позволить американцам видеть, как через стену перебрасывают огромные мешки с наркотиками.