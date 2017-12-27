Эксперты выбрали самые безумные наряды жены Дональда Трампа

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Для этого они изучили поведение рыб.
От Редактора
Что скрывает американское правительство?
Супруга американского президента Дональда Трампа и бывшая модель Меланья Трамп покорила публику своим внешним видом во время последней встрече с
Меланья Трамп попала в модный конфуз, когда пришла в штаб-квартиру ООН в ярко-розовом платье, которое явно не подходило под деловое собрание политиков.
Супруга президента Соединенных штатов Дональда Трампа Меланья Трамп разместила первый твит, в социальной сети микроблогов Twitter, в качестве первой леди. Жена