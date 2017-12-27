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| | Эксперты выбрали самые безумные наряды жены Дональда Трампа

Эксперты выбрали самые безумные наряды жены Дональда Трампа

Вчера, 17:55
Модные эксперты выбрали наиболее необычные и вызывающие наряды, которые для своих публичных выходов выбрала первая леди США Меланья Трамп. Информацией об этом поделились представители The Guardian.
 

 

Издание связалось с профессиональными стилистами, которые оценивали все ее костюмы, пальто и платья, которые она в течении 2017 года одевала на светские рауты в Европе и Америке. Среди них они особенно отметили ярко-розовое платье, в котором Меланья выступала в сентябре в ООН, а также голубой наряд, выбранный для инаугурации ее супруга Дональда Трампа. Также следует отметить наряд в объемных аппликациях в виде роз, представленный Dolce Gabbana.
 
The Guardian также отмечает, что свои покупки Меланья делает через своего неофициального стилиста-консультанта Эрве Пьерра. Любимыми ее магазинами являются универмаги Нью-Йорка Saks и Bergdorf Goodman. Помимо этого, Пьерр часто наведывается с «госзаказом» в Christian Dior и Michael Kors. В Европе Меланья предпочитает уже привычный ей бутик Dolce Gabbana, а также Valentino и Alexander McQueen.

Николай Офицеров
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