Зять Энди Маррея покорил Южный полюс за рекордный срок

Зять знаменитого теннисиста Энди Маррея, бывшей первой ракетки мира, покорил Южный полюс, причем на это у него ушел рекордно короткий срок. В свои 27 лет Скотт Сирс стал наиболее молодым из путешественников, кому удалось совершить это путешествие.

В общей сложности, пешим ходом Сирс преодолел более 1126 километров, потратив на это 38 дней. Прошлый рекордсмен норвежец Эрлинг Кааге это же расстояние преодолел за 50 дней. Британец потратил на подготовку немало времени, детально изучил маршрут, запасся съестными припасами и организовал для себя денежный сбор. В результате сани с оборудованием и припасами весили больше его самого.

Недалеко от Южного полюса в своем Twitter он написал, что даже не знает, что лично ему кажется более сюрреалистичным, факт того, что он наконец приблизился к своей цели или же того, что сосиски и печенье, открытое в конце ноября до сих пор можно употреблять в пищу без вреда для здоровья.

Скотт Сирс все собранные средства планирует направить на благотворительность. Он направит данную денежную сумму фонду, целью которого является восстановление школ Непала после катастрофического землетрясения в 2015 году.

Николай Офицеров