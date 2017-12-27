Умер актер культовой франшизы «Звездные войны»

Стало известно о смерти актера

Элфиса Кертиса

из франшизы «Звездные войны». Он снимался в четвертой части фильма и исполнил роль доктора Корнелиуса Эвазана.

СМИ сообщили о кончине актера культовой франшизы. О причине смерти мужчины пока ничего не известно.Элфис Кертис встретил свою смерть в 87-летнем возрасте. Самой главной ролью в его жизни была роль доктора Корнелиуса Эванза в «Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда». Кроме этого фильма он исполнял эпизодические роли в кинофильмах «Человек-слон» и «Утраченные империи».Исполняющий главную роль Люка Скайуокера актер Макр Хэмилл прокомментировал смерть Элфиса. Он сказал, что Кертис в жизни был очень хорошим человеком с чувством юмора, хоть и исполнил в фильме роль уродливого бандита.