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| | Умер актер культовой франшизы «Звездные войны»

Умер актер культовой франшизы «Звездные войны»

Вчера, 17:40
Стало известно о смерти актера Элфиса Кертиса из франшизы «Звездные войны». Он снимался в четвертой части фильма и исполнил роль доктора Корнелиуса Эвазана.

Умер актер культовой франшизы «Звездные войны»

 

СМИ сообщили о кончине актера культовой франшизы. О причине смерти мужчины пока ничего не известно.

Элфис Кертис встретил свою смерть в 87-летнем возрасте. Самой главной ролью в его жизни была роль доктора Корнелиуса Эванза в «Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда». Кроме этого фильма он исполнял эпизодические роли в кинофильмах «Человек-слон» и «Утраченные империи».

Исполняющий главную роль Люка Скайуокера актер Макр Хэмилл прокомментировал смерть Элфиса. Он сказал, что Кертис в жизни был очень хорошим человеком с чувством юмора, хоть и исполнил в фильме роль уродливого бандита.
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