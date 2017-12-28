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| | В США олениха привела в магазин все семейство за угощением

В США олениха привела в магазин все семейство за угощением

Сегодня, 06:20
В США, в штате Колорадо произошел случай, напоминающий события из мультфильма «Каникулы Бонифация». Только вместо маленькой туземки и ее приятелей к сотруднице магазина на заправке Ларе Джонс пришла самка оленя.

В США олениха привела в магазин все семейство за угощением

 

Добросердечная продавщица покормила животное, угостив ее сладостями. Олениха угощение приняла и покинула магазин, но как выяснилось, чтобы возвратиться. С собой она привела оленят, пишет Версия.Инфо. Работница прилавка могла только рассмеяться и угостить уже целую семьи копытных. Лора рассказала, что олени часто приходят к магазину, но прежде никогда не проникали в помещение. Визит этой представительницы фауны ее удивил, но прогонять животное она не стала – уж больно голодными глазами смотрела самка оленя на ассортимент торгового заведения. Сама продавщица ее мало интересовала – животное искало, чем бы поживиться. Тогда Лора слегка подтолкнула ее к арахис-бару, и там олениха утолила голод.

В США олениха привела в магазин все семейство за угощением

 

Спустя некоторое время она пришла в компании детенышей. Потом стали приходить и другие олени. Навещала давнюю знакомую и та самая олениха. Лора предупреждает, что нельзя кормить оленей, иначе они больше не отстанут и начнут заниматься попрошайничеством.
Дарья Светозарова
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