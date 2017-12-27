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| | Известного ведущего спасла от рака внимательная телезрительница

Известного ведущего спасла от рака внимательная телезрительница

Вчера, 23:30
Известный телеведущий Пирс Морган предотвратил рак кожи по наводке внимательной телезрительницы.

Известного ведущего спасла от рака внимательная телезрительница

 

52-летний британский телеведущий Пирс Морган безмерно благодарен одной телезрительнице, которая во время программы увидела странное образование на груди у мужчины.

Недавно Моргану пришло письмо, в котором женщина, смотревшая одну из его передач, рассказала о странном образовании на его теле. При этом, она попросила не считать ее сумасшедшей. Пирс все же решил проверить догадку внимательной зрительницы. В больнице ему сказали, что новообразование могло превратиться в злокачественное образование, которое называется меланома. Благодаря женщине, Морган вовремя обратился к специалистам, и они успели удалить недуг, пока он не перерос в рак.

Телеведущий рассказал эту историю журналистам. Он очень благодарен той внимательной женщине, благодаря которой ему удалось избежать рака.

Что примечательно, недуг ведущего был обнаружен во время показа документального фильма о серийных убийцах. Этот факт немного развеселил Пирса. Он даже сказал, что серийные убийцы непосредственно спасли его жизнь.
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