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| | ЛНР отправила украинских пленников к месту обмена

ЛНР отправила украинских пленников к месту обмена

Сегодня, 10:59
ЛНР отправила украинских пленников к месту обмена. Информацию об этом распространяют СМИ самопровозглашенной республики. Самый масштабный обмен пленными с момента начала конфликта на Донбассе состоится 27 декабря.

ЛНР отправила украинских пленников к месту обмена

 

Киев готов отпустить 306 человек и получить взамен 74 заключенных. На данный момент украинских пленных вывели из следственного изолятора, в котором они находились в надежде получить свободу. Их отправили к месту обмена. Позже состоится процесс перевозки заключенных из территории ЛНР в подконтрольные Киеву области.

Прежде руководитель ДНР Александр Захарченко сообщил представителям прессы об обмене пленными 27 декабря. Процесс должен состоятся в три часа дня, если не возникнут непредвиденные обстоятельства. Стороны конфликта пытаются договориться относительно мирного сосуществования, но условия соглашений периодически нарушаются.
Домбровский Сергей
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