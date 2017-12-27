ЛНР отправила украинских пленников к месту обмена. Информацию об этом распространяют СМИ самопровозглашенной республики. Самый масштабный обмен пленными с момента начала конфликта на Донбассе состоится 27 декабря.

Домбровский Сергей

Киев готов отпустить 306 человек и получить взамен 74 заключенных. На данный момент украинских пленных вывели из следственного изолятора, в котором они находились в надежде получить свободу. Их отправили к месту обмена. Позже состоится процесс перевозки заключенных из территории ЛНР в подконтрольные Киеву области.Прежде руководитель ДНР Александр Захарченко сообщил представителям прессы об обмене пленными 27 декабря. Процесс должен состоятся в три часа дня, если не возникнут непредвиденные обстоятельства. Стороны конфликта пытаются договориться относительно мирного сосуществования, но условия соглашений периодически нарушаются.