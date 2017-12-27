Предновогодняя суета с 4-х часов утра: Британцы атакуют магазины в погоне за скидкой

Британцы атакуют магазины в погоне за предновогодней скидкой. Торговые центры объявили льготную стоимость товаров на протяжении суток. Информацию об этом распространяют английские СМИ.

Домбровский Сергей

Жители Великобритании просыпаются в четыре часа утра и отправляются в магазины, дабы получить фирменную одежду и обувь за 50% стоимости. Многие устанавливают палатки рядом с торговыми центрами. Граждане греются чаем в термосах и подкрепляются взятой с собой пищей. До открытия магазинов образовались огромные очереди. Подобный ажиотаж наблюдался в России, когда стартовали продажи смартфона американской компании Apple iPhone X.Владельцы торговых центров планируют получить прибыль за счет объемов реализации товаров. По словам экспертов, люди могут приобрести одежду и обувь на сумму 4,5 млн фунтов стерлингов. Данная сумма для Объединенного Королевства является рекордной.