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| | В Техасе отец застал 13-летнего сына за сексом с 44-летней учительницей в машине

В Техасе отец застал 13-летнего сына за сексом с 44-летней учительницей в машине

Сегодня, 09:40
Очередной секс-скандал развернулся в американском штате Техас, где отец 13-летнего мальчика застукал своего сына за непристойными занятиями в машине, где пару ему составляла его 44-летняя учительница.

В Техасе отец застал 13-летнего сына за сексом с 44-летней учительницей в машине

 

44-летней учительнице из Техаса грозит серьёзное судебное разбирательство относительно произошедшего инцидента. После того, как отец мальчика, с которым у неё в машине произошла интимная близость, застал их за непристойным занятием, мужчина сообщил о данном проступке женщины в правоохранительные органы. После задержания представители полиции проверили личную корреспонденцию педагога в её телефоне, где были найдены достаточные доказательства близости со своим учеником.

В Техасе отец застал 13-летнего сына за сексом с 44-летней учительницей в машине

 

Происшествие произошло ещё 14 декабря. Стоит отметить, что учительница преподавала в старшей школе под названием Бэй Сити, где и проходит обучение 13-летний парень. Добавим, что инцидент произошёл во время рождественских каникул.
Александр Вест
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