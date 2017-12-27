В Техасе отец застал 13-летнего сына за сексом с 44-летней учительницей в машине

Очередной секс-скандал развернулся в американском штате Техас, где отец 13-летнего мальчика застукал своего сына за непристойными занятиями в машине, где пару ему составляла его 44-летняя учительница.

44-летней учительнице из Техаса грозит серьёзное судебное разбирательство относительно произошедшего инцидента. После того, как отец мальчика, с которым у неё в машине произошла интимная близость, застал их за непристойным занятием, мужчина сообщил о данном проступке женщины в правоохранительные органы. После задержания представители полиции проверили личную корреспонденцию педагога в её телефоне, где были найдены достаточные доказательства близости со своим учеником.

Александр Вест

Происшествие произошло ещё 14 декабря. Стоит отметить, что учительница преподавала в старшей школе под названием Бэй Сити, где и проходит обучение 13-летний парень. Добавим, что инцидент произошёл во время рождественских каникул.