Любовь все может преодолеть: Студент возненавидел секс-куклу, а потому влюбился в нее

Секс-кукла, которая пришла студенту по заказу, оказалась совсем не такая, как на картинке. Из-за этого он начал ее ненавидеть, но потом все же полюбил ее.

Странная история случилась с одним студентом. Парень, который не пользуется большой популярностью среди девушек, решил подыскать себе резиновую подругу. На просторах Интернета найти подходящую секс-куклу совсем несложно. И студент нашел для себя идеальный вариант. Со своим выбором он поделился в Интернете. По его словам стало понятно, что он очень ждет свою резиновую девушку, и даже успел влюбиться в нее по фотографии.Результат оказался совсем иным. Кукла, которая пришла заказчику очень отличалась от куклы на фотографии. Понятно, что ее производители решили сэкономить и прислали парню дешевую замену. Единственное, что напоминало оригинал на фото, было ее лицо, которое небрежно было напечатано на голове куклы.

Студента такая посылка привела в шок. Он возненавидел эту куклу, и начал над ней издеваться. Парень ее избивал, использовал как боксерскую грушу, хотел застрелить. В конечном итоге, он понял, что резиновая девушка все же любит его, и решил ответить ей взаимностью, проведя совместную ночь.Некоторые почитали, что у парня проблемы с психикой и ему нужно лечение. Другие называют это шуткой. Они считают, что парень скорее высмеял подобную ситуацию, нежели сошел с ума.