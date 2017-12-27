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| | ФБР нашло у торговца органами законсервированные человеческие эмбрионы

ФБР нашло у торговца органами законсервированные человеческие эмбрионы

Сегодня, 09:22
Сотрудники ФБР обнаружили у гражданина США Артура Рэтберна четыре законсервированных эмбриона человека. Их нашли еще в 2013 году в Детройте, штате Мичиган. Бывший торговец дефектными человеческими органами поместил их в специальные емкости, наполненные жидкостью, содержащей ткани головного мозга.

ФБР нашло у торговца органами законсервированные человеческие эмбрионы

 

Против Рэтберна выдвинули обвинением в продаже заведомо испорченных донорских органов клиентам. В январе следующего года дело Рэтберна будет рассматриваться в суде. Обвиняемый себя виновным не считает и свои дальнейшие действия с эмбрионами пояснять также отказывается. В США разрешена продажа частей тела, кроме органов для трансплантации, если на то имеется разрешение самого почившего или его родственников. Кроме того, иногда неимущие американцы завещают свои тела или их фрагменты науке и медицине, ради бесплатной кремации. Однако торговля эмбрионами и эмбриональной тканью запрещена американскими законами.

В прессу попали и фотографии, на которых видно, как Рэтберн «консервирует» эмбрионы. Член судебного комитета палаты представителей США Боб Гутлэтт прокомментировал действия обвиняемого как преступление против человеческого достоинства. По его мнению, назрел вопрос о незаконной торговле органами в США.
Дарья Светозарова
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