В Австрии в небе увидели странное свечение

В небе над Австрией испугала местное население"призрачная медуза.





Никита Готский

Непонятное призрачное свечение увидели австрийцы минувшей ночью. Люди думаю, что они могли разглядеть в воздухе. Среди версий высказываются НЛО, ракета и сияние.Местные синоптики опровергли ряд мнений. Так так явление заметили в восточной части государства, это не помогло быть северное сияние, его и на севере Европы проблематично рассмотреть. По мнению специалистов, метеоролигическому объяснению данному событию нет пока. В Австрии местные жители могли рассмотреть запуск ракеты. Солнце не восходило и ее не было видно, а ракету могли запустить лишь с казахского космодрома Байконура.