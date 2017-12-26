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| | В Австрии в небе увидели странное свечение

В Австрии в небе увидели странное свечение

Вчера, 21:13
В небе над Австрией испугала местное население"призрачная медуза.

В Австрии в небе увидели странное свечение

 

Непонятное призрачное свечение увидели австрийцы минувшей ночью. Люди думаю, что они могли разглядеть в воздухе. Среди версий высказываются НЛО, ракета и сияние.

Местные синоптики опровергли ряд мнений. Так так явление заметили в восточной части государства, это не помогло быть северное сияние, его и на севере Европы проблематично рассмотреть. По мнению специалистов, метеоролигическому объяснению данному событию нет пока. В Австрии местные жители могли рассмотреть запуск ракеты. Солнце не восходило и ее не было видно, а ракету могли запустить лишь с казахского космодрома Байконура.
Никита Готский
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