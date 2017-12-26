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| | Англичанка едва не умерла после пластических операции

Англичанка едва не умерла после пластических операции

Вчера, 20:50
Мать-одиночка из Англии Луиза Армстронг после родов захотела иметь такое тело, как у Ким Кардашьян. Для этого она решилась на проведение пластических операций.

Англичанка едва не умерла после пластических операции

 

Женщина родила сына в 29 лет. В один момент она осознала, что после родов она ужасно выглядит. В связи с этим женщина решилась на крайние меры, которые чуть не привели ее к гибели. Ей захотелось обладать такой фигурой, как у модели Ким Кардашьян.

Девушка стала собирать деньги на операции, она составила список того, что ей следует изменить, но в Англии не нашлось врачей, готовых выполнить ее желания. В результате Луиза уехала в Турцию, где ей провели операцию, за которую она отдала 25 000 фунтов. После вмешательства она чуть не умерла и около двух недель не могла ходить.
Никита Готский
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