В клубе Праги музыку ставит робот-диджей

Руководители пражского ночного заведения задействовали в работе роботизированную руку вместо настоящего диджея. Музыку ставит в клубе аппарат DJ KUKA, напоминающий большую руку с клешней. Ранее ее использовали для производства автомобилей. Робот модифицирован по просьбе шефов ночного заведения: при помощи специального программного обеспечения робот выбирает диски с музыкальными композициями и проигрывает их. Кроме этого, искусственный диджей способен делать скретчи и даже совершать движения, которые напоминают танцы.
В клубе Праги музыку ставит робот-диджейВчера, 20:29
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