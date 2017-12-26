В клубе Праги музыку ставит робот-диджей

Ночной клуб в Праге заменил диджея на робота.

Машина ставит музыку в клубе на протяжении последних трех недель, он каждый час сменяет живого диджея. Посетители оценили такую затею руководства клуба. При этом ряд клиентов выразили сожаление, что робот не может отвечать людям на их настроение и поведение.

Никита Готский

Руководители пражского ночного заведения задействовали в работе роботизированную руку вместо настоящего диджея. Музыку ставит в клубе аппарат DJ KUKA, напоминающий большую руку с клешней. Ранее ее использовали для производства автомобилей. Робот модифицирован по просьбе шефов ночного заведения: при помощи специального программного обеспечения робот выбирает диски с музыкальными композициями и проигрывает их. Кроме этого, искусственный диджей способен делать скретчи и даже совершать движения, которые напоминают танцы.