Более полутысячи японцев заразились смертельными вирусом

Стрептококк группы А или «плотоядная бактерия» заразила уже более 500 жителей Японии, и пол сотни из них – это жители Токио.

Валерия Голицына

Смертельный вирус может убить человека буквально за несколько часов. Сначала, инфекция повышает температуру тела и вызывает отёчность конечностей, а после этого начинает «отключать» по очереди разные органы, вызывая тем самым отмирание мягких тканей и разложение изнутри. Такая вспышка заражения была зафиксирована в начале недели и природа её пока неизвестна.Вирус страшен тем, что его очень сложно определить на стадии попадания в организм. Инкубироваться в теле стрептококк может несколько недель или вспыхнуть сразу. Однако убивает он человека почти мгновенно.