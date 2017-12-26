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| | Более полутысячи японцев заразились смертельными вирусом

Более полутысячи японцев заразились смертельными вирусом

Вчера, 19:38
Стрептококк группы А или «плотоядная бактерия» заразила уже более 500 жителей Японии, и пол сотни из них – это жители Токио.

Более полутысячи японцев заразились смертельными вирусом

 

Смертельный вирус может убить человека буквально за несколько часов. Сначала, инфекция повышает температуру тела и вызывает отёчность конечностей, а после этого начинает «отключать» по очереди разные органы, вызывая тем самым отмирание мягких тканей и разложение изнутри. Такая вспышка заражения была зафиксирована в начале недели и природа её пока неизвестна.

Вирус страшен тем, что его очень сложно определить на стадии попадания в организм. Инкубироваться в теле стрептококк может несколько недель или вспыхнуть сразу. Однако убивает он человека почти мгновенно.
Валерия Голицына
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