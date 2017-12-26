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| | В США шестимесячный младенец выжил после смерти матери

В США шестимесячный младенец выжил после смерти матери

Вчера, 19:26
Врачам удалось спасти ещё не рождённого шестимесячного младенца застреленной матери, которая скончалась в машине скорой помощи, не приходя в себя.

В США шестимесячный младенец выжил после смерти матери

 

19-летняя девушка получила огнестрельные ранения во время сна у себя дома при невыясненных обстоятельствах. Соседи, услышавшие выстрелы и нечеловеческие крики, вызвали скорую помощь. Однако медики не смогли спасти мать. Девушка скончалась в больнице. Шестимесячный ребёнок, которого носила под сердцем убитая девушка – выжил. Врачи извлекли его из матери и поместили в отделение интенсивной терапии.

Отец ребёнка отмечает, что состояние малыша критически тяжёлое, поэтому врачи не дают никаких гарантий. Почему злоумышленники стреляли в 19-летнюю беременную девушку – выясняет полиция.
Валерия Голицына
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