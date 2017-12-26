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| | В Польше в гробы уложили обнаженных моделей

В Польше в гробы уложили обнаженных моделей

Вчера, 19:22
В Польше компания-производитель гробов Lindner привлекла к рекламе своей продукции молодых моделей. Девушки легли в последнее пристанище человека на земле полностью обнаженные ради денег.

В Польше в гробы уложили обнаженных моделей

 

По словам западных СМИ, некоторые красавицы располагались в гробах парами. Фотографы запечатлевали моделей в катафалках. Данные снимки пойдут на календари. По словам автора идеи, такую фотосессию организовали для того, чтобы у людей исчезло негативное восприятие смерти. Граждане должны понимать конечность своей жизни на Земле. По мнению представителей компании, оплачивающей эту рекламную акцию, в 2018 году люди увидят календари, способные изменить их восприятие.

Фотографии приобщат человека к природе, каждый глядя на снимки почувствует, что сейчас должны запеть птицы. Вид гробов станет ассоциироваться не с печальными событиями и горем, а с необходимостью завершать свою жизнь в мире и согласии с природой.
Домбровский Сергей
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