Baidu построит город с искусственным интеллектом возле Пекина

Китайская компания Baidu собирается построить "экологически осознанный" город в сотне километров рт Пекина.

Никита Готский

Baidu намеревается принять активное участие в реализации градостроительного проекта, ведущее место в котором станет занимать создание и применение механизмов искусственного интеллекта. В данном случае речь идет об экономическом районе Xiongan New Area в 100 километрах от Пекина. Глава государства Си Цзиньпин намерен построить новый, экологически чистый город для разгрузки столичного региона.Baidu заключила договор с властями провинции Хэбэй, предусматривающий превращение Xiongan New Area в модель населенного пункта с новой транспортной инфраструктурой. Она включит в себя умный общественный транспорт и дроны-автомобили, испытания которых уже проводятся на городских проезжих частях. Также там появится и лаборатория по созданию искусственного интеллекта.