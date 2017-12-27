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| | Baidu построит город с искусственным интеллектом возле Пекина

Baidu построит город с искусственным интеллектом возле Пекина

Сегодня, 06:20
Китайская компания Baidu собирается построить "экологически осознанный" город в сотне километров рт Пекина. 

Baidu построит город с искусственным интеллектом возле Пекина

 

Baidu намеревается принять активное участие в реализации градостроительного проекта, ведущее место в котором станет занимать создание и применение механизмов искусственного интеллекта. В данном случае речь идет об экономическом районе Xiongan New Area в 100 километрах от Пекина. Глава государства Си Цзиньпин намерен построить новый, экологически чистый город для разгрузки столичного региона.

Baidu заключила договор с властями провинции Хэбэй, предусматривающий превращение Xiongan New Area в модель населенного пункта с новой транспортной инфраструктурой. Она включит в себя умный общественный транспорт и дроны-автомобили, испытания которых уже проводятся на городских проезжих частях. Также там появится и лаборатория по созданию искусственного интеллекта.
Никита Готский
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