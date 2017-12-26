Голая феминистка пыталась украсть статую Иисуса в Ватикане

Обнажённая активистка Femen совершила попытку выкрасть статую младенца Иисуса на площади Ватикана за пару часов до служения Папы Римского.

Валерия Голицына

Девушка с обнажённой грудью прыгнула через забор и побежала в сторону инсталляции рождения Иисуса Христа, с воплями «Бог это женщина». Девушка как всегда была разрисована провокационными слоганами. Однако злоумышленницу смог остановить один из жандармов, который патрулировал в тот день площадь Ватикана.Девушка пыталась совершить своё нелепое преступление за пару часов до службы Папы Римского по случаю католического Рождества. Ранее уже случался такой же прецедент: девушка из этого же движения жгла игрушечных медведей в Киеве.