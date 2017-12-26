Питбуль из Китая научился кататься на скейте

Питбуль из Восточного Китая ловко катается на скейте. Многие скейтбордисты могли бы позавидовали его умению.

Никита Готский

Собака проживает вместе со своими хозяевами в городе Иу, который находится в провинции Чжэцзян восточной части китайского государства. Питбуль по кличке Даниу смог научиться кататься на скейте, причем его мастерство восхищает даже опытных скейтбордистов.Кадры передвижения животного на таком транспорте недавно появились в Интернете. Пес садится на доску со светящимися колесиками и катается по асфальтовому покрытию.В Азии любят животных и в Японии не так давно заработало необычное кафе для кошек. Заведение функционирует в Токио, туда могут приходить все, кто желает снять стресс. Посетители могут поиграть как с домашними питомцами, так и поговорить с персоналом. За десять минут посещения придется заплатить почти 2,5 доллара.