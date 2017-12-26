Бриджит Макрон попала в список самых стильных женщин мира

Жена президента Франции Бриджит Макрон была по праву признана самой стильной женщиной мира в 2017 году.

Валерия Голицына

Первая леди Франции заняла пьедестал первенства вместе с Рианной, Николь Кидман, Эммой Стоун и другими знаменитыми актрисами и певицами. Эксперты оценивали не только повседневные наряды, но и вечерние выходы знаменитостей, а также подбор цветовой гаммы, фактур и аксессуаров. Особое внимание модные эксперты обратили на платье певицы Рианны, в котором она появлялась на награждении музыкальной премией. Также пристальное внимание приковала к себе Николь Кидман со своим роскошным платьем изумрудного цвета расшитым пайетками.Что касается Бриджит Макрон, то модная комиссия отметила, что первая леди Франции очень любит Louis Vuitton и чаще одевается именно в одежду этого бренда. Однако, Макрон не брезгует и ещё одним элитным брендом - это Balmain. Именно в костюм и пальто от Balmain жена президента Франции была одета во время приёма в Елисейском дворце.