Во Вьетнаме женщина сняла на видео, как крокодил ест её собаку

Жуткое видео из Вьетнама набирает популярность на просторах сети. Женщина изначально снимала, как ее любопытная собака бегает, резвясь, по лужам, но та в результате попадает в зубы крокодила. Автор ролика, предположительно, даже не подозревала о том, какая опасность грозит её питомцу.

На кадрах можно увидеть, как на протяжении долгого времени собака изучает лужу, которая на вид кажется совершенно безопасной и мелкой. В определенный момент, однако, оттуда выпрыгивает крокодил и молниеносно хватает питомца, после чего раздается душераздирающий лай.

Несмотря на то, что неизвестно о случившемся с собакой потом, догадаться об этом совсем нетрудно. Снят ролик был во Вьетнаме еще в августе текущего года, однако только лишь сейчас он стал распространяться по сети.

Николай Офицеров