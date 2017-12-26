Во Вьетнаме женщина сняла на видео, как крокодил ест её собаку

Во Вьетнаме женщина сняла на видео, как крокодил ест её собакуСегодня, 10:57
В Австралии крокодил напал на охотников. Разъяренное пресмыкающееся атаковало мужчин, которые решили поохотиться на кабанов.
Брюс Гриффин, милейшая собака породы брюссельский гриффон, является звездой нового видео на Youtube, в котором показано, как она торгует автомобилями для
В США собака породы сибирская хаски по кличке Райдер сняла свадьбу своих хозяев на видео. Ролик стал очень популярен на видеохостинге YouTube, с начала ноября