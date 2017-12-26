В США Иисус женился на девушке и изнасиловал её собаку

Житель Нью-Йорка по имени Иисус женился на девушке и изнасиловал ее болонку. Данную процедуру зафиксировала камера наблюдения.

Никита Готский

Девушка насильника обратилась в местные правоохранительные органы и мужчину арестовали. По словам его адвоката, во время происшествия его подопечный находился в состоянии алкогольного опьянения. Судья предъявил мужчине обвинение в сексуальном домогательстве в отношении животного, но приговорил только к условному заключению. Также ему на протяжении пят лет запрещается держат домашних питомцев.СМИ передают, что в период следствия обвиняемый женился на девушке, которая является хозяйкой пострадавшего животного, а его новая супруга присутствовала во время суда в зале. Отныне они станут жить вместе, а свою болонку женщина отдала другим людям.