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Ученые тщательно скрывают правду. 

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| | В США Иисус женился на девушке и изнасиловал её собаку

В США Иисус женился на девушке и изнасиловал её собаку

Сегодня, 10:47
Житель Нью-Йорка по имени Иисус женился на девушке и изнасиловал ее болонку. Данную процедуру зафиксировала камера наблюдения.

В США Иисус женился на девушке и изнасиловал её собаку

 

Девушка насильника обратилась в местные правоохранительные органы и мужчину арестовали. По словам его адвоката, во время происшествия его подопечный находился в состоянии алкогольного опьянения. Судья предъявил мужчине обвинение в сексуальном домогательстве в отношении животного, но приговорил только к условному заключению. Также ему на протяжении пят лет запрещается держат домашних питомцев.

СМИ передают, что в период следствия обвиняемый женился на девушке, которая является хозяйкой пострадавшего животного, а его новая супруга присутствовала во время суда в зале. Отныне они станут жить вместе, а свою болонку женщина отдала другим людям.
Никита Готский
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