Хирург удалит опухоль весом 4,5 килограмма у 14-летнего жителя Кубы

Юному жителю Кубы удалят с лица опухоль с лица, вес которой составляет 4,5 килограмма. Операцию проведут врачи из Майами.

Никита Готский

По данным СМИ, в скором времени в одной из американских клиник пройдет операция по удалению 4,5-килограммовой опухоли у кубинского подростка. Нарост располагается на лице 14-летнего мальчика, сам ребенок страдает полиостотической фиброзной дисплазией уже на протяжении десяти лет.Первоначально парень не чувствовал опухоль, но несколько лет назад в области его носа начала расти доброкачеаственая опухоль, которая мешала ему нормально принимать пищу и дышать. В результате медики приняли решение удалить образование. Кубинские врачи отказались проводить такую операцию, а хирург из Майами дал личное согласие на операцию, которая пройдет в середине января. Также следует заметить, что опухоль по причине собственных размеров способна задушить мальчика или сломать ему шею.