в Лос-Анджелесе раскрыли тайну пистолета, из которого убили Тупака

В 2006 году пистолет «Глок», из которого был убит легендарный репер Тупак Шакур, пропал из списка вещественных доказательств без следа.

Валерия Голицына

Поклонники погибшей звезды строили десятки версий о том, что же в действительности случилось с пистолетом. Однако, не так давно, сотрудники полиции Лос-Анджелеса раскрыли тайну исчезновения этого пистолета. Когда экспертиза показала, что именно из этого пистолета был застрелен репер, оружие признали причастным к ещё одному убийству. Его передали в другой отдел для вещественной экспертизы и спустя некоторое время – он пропал. Позже было выяснено, что на самом деле, этот пистолет не имел никакого отношения к смерти реп-легенды и в документации написали, что пистолет уничтожен.Однако, автомобиль, в котором был убит Тупак Шаукр, пару лет назад продали с аукциона за большие деньги. Долгое время поклонники репера подозревали, что кто-то из сотрудников полиции присвоил пистолет себе, чтобы позже продать его за баснословные деньги.