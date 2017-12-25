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| | Столетняя женщина-бармен поведала секрет долголетия

Столетняя женщина-бармен поведала секрет долголетия

Вчера, 20:04
Столетняя барменша из Франции рассказала, как долго прожить. 

Столетняя женщина-бармен поведала секрет долголетия

 

Она рекомендует желающим прожить не менее сотни лет никогда не есть фрукты, не пить молоко и йогурты. Женщина после употребления пищи запивает ее водой и рюмкой "кое-чего", но в меру. Она добавила, если бы много пила алкоголя, то не могла бы похвастаться долголетием.

Женщину зовут Мари-Лу Вирт. Она родилась в 1917 году, с 14 лет трудилась в баре своих родителей. Заведение работает по сей день, а Мари по-прежнему стоит за стойкой, но былых клиентов почти нет, Мари всех их сумела пережить. Женщина говорит, что молодые люди в ее заведение не заходят, так как им неинтересно смотреть на старушку.

Барменша всю жизнь прожила в Исберге, по ее словам, ранее город являлся более оживленным местом, в давние времена там находжидлось до сотни кафе, а ныне осталось только четыре, было до 6000 фабричных тружеников, теперь 200.
Никита Готский
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