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| | Житель Великобритании стал зависим от оргазмов

Житель Великобритании стал зависим от оргазмов

Сегодня, 07:20
Пожилой житель Великобритании пытался самостоятельно вылечить воспаление предстательной железы и пользовался вибромассажёром и сильнодействующим препаратом.

Житель Великобритании стал зависим от оргазмов

 

Такая терапия вызвала у 63-летнего британца зависимости. Мозг мужчины привык к постоянной стимуляции чувствительных тканей и начал самостоятельно имитировать такие ощущения. Мужчина заработал зависимость от оргазмов. Позже, британец прошёл лечение у психолога и излечился от такого удивительного заболевания. Однако, что примечательно, способность испытывать частые оргазмы у него сохранилась даже после лечения.

Массажёры для лечения простаты стали часто применяться в медицинской практике, и как отмечают учёные – это никак не связано с сексуальной ориентацией пациентов. Никто и подумать не мог, что это может вызывать такое привыкание мозга.
Валерия Голицына
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