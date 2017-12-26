Житель Великобритании стал зависим от оргазмов

Пожилой житель Великобритании пытался самостоятельно вылечить воспаление предстательной железы и пользовался вибромассажёром и сильнодействующим препаратом.

Валерия Голицына

Такая терапия вызвала у 63-летнего британца зависимости. Мозг мужчины привык к постоянной стимуляции чувствительных тканей и начал самостоятельно имитировать такие ощущения. Мужчина заработал зависимость от оргазмов. Позже, британец прошёл лечение у психолога и излечился от такого удивительного заболевания. Однако, что примечательно, способность испытывать частые оргазмы у него сохранилась даже после лечения.Массажёры для лечения простаты стали часто применяться в медицинской практике, и как отмечают учёные – это никак не связано с сексуальной ориентацией пациентов. Никто и подумать не мог, что это может вызывать такое привыкание мозга.