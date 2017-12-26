Британцы в шоке от того, сколько герцогиня Кейт тратит на одежду

В 2017 году герцогиня Кембриджская Кейт только на покупку одежды потратила не менее 119 тысяч фунтов (около 160 тысяч долларов). Также отмечается, что британцы глубоко шокированы столь высокими тратами со стороны монаршей особы.

Уходящий год для герцогини стал, едва ли, не самым дорогим с тех пор, как она попала в британский королевский двор. Для сравнения, в 2016 году она потратила около 100 тысяч фунтов. Основными по дороговизне среди покупок Кейт в 2017 году, стало розовое платье, которое обошлось казне в 11,5 тысяч фунтов. Его она одела публично лишь единожды, посетив свадьбу своей младшей сестры Пиппы.

Помимо этого, костюм Chanel в 13 тысяч фунтов Кейт активно носила в Париже. В месяц, только на вещи, она тратила, в среднем, от 4 тысяч фунтов. Иногда ее расходы могли достигать и 20 тысяч.

Николай Офицеров