Британцы в шоке от того, сколько герцогиня Кейт тратит на одежду

Британцы в шоке от того, сколько герцогиня Кейт тратит на одеждуСегодня, 06:20
В Виндзорском замке прошло празднование 70-летия брака королевы Елизаветы II и принца Филиппа Эдинбургского. На мероприятие Кейт Миддлтон решила надеть колье
Британская герцогиня Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, не перестает удивлять общественность. Так, во время посещения госпиталя St. Thomas в Лондоне она
Жительница Великобритании позволила себе потратить 20 тысяч фунтов детских пособий на услуги пластического хирурга. Известно, что 48-летняя женщина еженедельно