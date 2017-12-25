Архиепископ назвал геев виновниками ужасного 2017 года

Австралийский архиепископ Энтони Фишер назвал геев виновниками annus horribilis - "ужасного для верующих" 2017 года. Разрешив однополые браки, правительство ударило по христианству - считает католик.

Яна Татьянина

Глава католической церкви в Австралии в рамках ежегодного Рождественского послания посетовал на легализацию однополых браков. Фишер считает, что споры о брачных союзах и эвтаназии угрожают "христианским концепциям жизни и любви" и, что свободу религии в стране уязвили. Его расстроило, что Королевская комиссия раскрыла "ужасающие преступления" в рядах церковников.В завершении речи Фишер отметил, что католическая вера привлекает всё больше молодёжи, а "в тёмном небе страхов и неудач есть звезда". Он заключил, что Рождество - символ новой надежды.Согласно докладу Королевской комиссии от 15 декабря, более 10 тысяч детей стали жертвами насилия. Агрессорами выступили священники и сотрудники религиозных организаций.