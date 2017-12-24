В Японии открылся ресторан для каннибалов: Токио присоединился к Камбодже и Бразилии

Мнения

В Японии открылся ресторан для каннибалов: Токио присоединился к Камбодже и Бразилии

В меню ресторана в Токио входит человечина.

Нибиру - стабилизатор Солнечной системы: Учёные доказали существование планеты 9

От Редактора

Нибиру - стабилизатор Солнечной системы: Учёные доказали существование планеты 9

Планета Х оберегает Землю и другие планеты.

Сюжеты :

Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ Австралия сообщила о победе над ИГИЛ и выводе авиации из Сирии и Ирака Анфису Чехову посоветовали в качестве ведущей для «Орла и Решки» Музей в США продаёт эксклюзивные вина с автографами первых людей, ступивших на Луну Вера Брежнева "отказалась от десерта" Сати Казанова сомневается в полезности кофе, заменяя его маслом
| | Санта-Клаус отправился в мировое турне

Санта-Клаус отправился в мировое турне

Сегодня, 19:57
Данное турне стало 62-м по счету и стартовало в городах России. Информацию обнародовал представитель Объединенного командования ПВО США и Канады.

В преддверии рождественских каникул Санта-Клаус ежегодно отправляется в мировое турне, покинув свою сказочную резиденцию, расположенную на территории заснеженных просторов Северного Полюса, запрягая в сани своих верных товарищей, девять оленей.

Сегодня сотрудники ПВО засекли свои радарами сани главного доброго колдуна в время перелета над Чукотским округом РФ, при этом первым пунктом, куда прибудет Санта является поселок Новое Чоплино, где его уже с нетерпением ожидают дети.

Несмотря на то, что путешествие Санты началось сегодня, 24 декабря, он успел порадовать подарками многих детей по всему миру.
Пойда Анна
Новости по теме
Санта-Клаус начал путешествовать по миру, чтобы передать детям подарки
Санта-Клаус начал путешествовать по миру, чтобы передать детям подарки

Санта-Клаус начал путешествовать по миру, чтобы передать детям подарки. 24 декабря в полдень сказочный персонаж отправился на своих санях в круиз вокруг света.

Ученые: В этом году Санта-Клаус будет доставлять подарки на верблюдах
Ученые: В этом году Санта-Клаус будет доставлять подарки на верблюдах

В этом году Санта-Клаус будет доставлять подарки на верблюдах. Все из-за глобального потепления.

The Daily Currant: Российские ПВО ракетой сбили Санта Клауса над Норвегией
The Daily Currant: Российские ПВО ракетой сбили Санта Клауса над Норвегией

Как сообщили из Норвегии, местным рыбаком на одной из прибрежных отмелей были обнаружены останки Санта Клауса и нескольких оленей. Единственный уцелевший олень

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости