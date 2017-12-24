Санта-Клаус отправился в мировое турне

Данное турне стало 62-м по счету и стартовало в городах России. Информацию обнародовал представитель Объединенного командования ПВО США и Канады.

Пойда Анна

В преддверии рождественских каникул Санта-Клаус ежегодно отправляется в мировое турне, покинув свою сказочную резиденцию, расположенную на территории заснеженных просторов Северного Полюса, запрягая в сани своих верных товарищей, девять оленей.Сегодня сотрудники ПВО засекли свои радарами сани главного доброго колдуна в время перелета над Чукотским округом РФ, при этом первым пунктом, куда прибудет Санта является поселок Новое Чоплино, где его уже с нетерпением ожидают дети.Несмотря на то, что путешествие Санты началось сегодня, 24 декабря, он успел порадовать подарками многих детей по всему миру.