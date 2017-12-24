Порно на диске в качестве угрозы насильник отправил жертве

В Малайзии полицейские задержали 32–летнего мужчину. Поводом для ареста послужил диск порнографического содержания, который несостоявшийся насильник отправил своей предполагаемой жертве.

Дарья Светозарова

52-летняя получательница обнаружила порно-посылку на крыльце своего дома. На конверте значилось одно слово – «Непристойность». Бандероль прибыла 22 декабря. К диску прилагалась записка, в которой адресант извещал женщину о своем прибытии и намерении изнасиловать ее на следующий день. Женщина уже три года живет одна, послание с порно ее сильно испугало. Поэтому она обратилась в полицию. Правоохранители устроили в ее доме засаду на злоумышленника. Насильник явился в точно назначенное время и был схвачен стражами порядка.Мужчина, отправивший порно, сдал целый комплекс анализов, которые показали в его организме наличие метамфетаминов. Задержанному предъявили обвинения в публичном совершении развратных действий.