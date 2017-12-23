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| | В ЮАР появился на свет котенок с двумя мордочками

В ЮАР появился на свет котенок с двумя мордочками

Вчера, 21:18
В самом крупном по численности городе Южно-Африканской республики (ЮАР) появился на свет котенок с двумя мордочками. Хозяин животного не рискнул ухаживать за таким странным питомцем и отдал его в работникам спецслужб.

В ЮАР появился на свет котенок с двумя мордочками

 

Из этого заведения котенка забрала женщина-волонтер. Она оставила его у себя дома, так как малышка очаровала ее своим видом. Ветеринары тщательно осмотрели нестандартное двуликое животное и не нашли у него серьезных заболеваний. Котенка отличает от других представителей этого вида лишь наличие двух мордочек. В остальном проблем нет, ее назвали Бетти Би.

Новая хозяйка завела котенку страницу в Facebook. На ней женщина публикует фотографии и видео. Малышка успела завоевать популярность в Сети, несмотря на столь юный возраст. У кошечки отличный аппетит и она полностью здорова.
Домбровский Сергей
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