В ЮАР появился на свет котенок с двумя мордочками

Из этого заведения котенка забрала женщина-волонтер. Она оставила его у себя дома, так как малышка очаровала ее своим видом. Ветеринары тщательно осмотрели нестандартное двуликое животное и не нашли у него серьезных заболеваний. Котенка отличает от других представителей этого вида лишь наличие двух мордочек. В остальном проблем нет, ее назвали Бетти Би.
Новая хозяйка завела котенку страницу в Facebook. На ней женщина публикует фотографии и видео. Малышка успела завоевать популярность в Сети, несмотря на столь юный возраст. У кошечки отличный аппетит и она полностью здорова.