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| | Коалы подрались посреди шоссе в Австралии

Коалы подрались посреди шоссе в Австралии

Вчера, 21:03
В Австралии две коалы устроили драку прямо посреди шоссе. Ссора животных стала причиной возникновения пробки.

Коалы подрались посреди шоссе в Австралии

 

В австралийском городе Стирлинг произошел забавный инцидент. Прямо посреди автомагистрали выяснение отношений устроили две коалы. Животные неожиданно появились на дороге, а затем начали драться. Водители попытались остановить коал при помощи гудков, но сумчатые медведи на это никак не отреагировали. В итоге животные замучили друг друга до такой степени, что больше не смогли продолжать схватку. После этого коалы просто удалились с шоссе.

 

Очевидцам удалось снять произошедшее на видео. На днях ролик появился на Youtube. За несколько суток клип посмотрели более 150 тысяч человек. В Сети продолжается обсуждение забавного случая, пользователи пытаются выяснить, что же не поделили животные.
Виктория Озерова
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