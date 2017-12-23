Коалы подрались посреди шоссе в Австралии

В Австралии две коалы устроили драку прямо посреди шоссе. Ссора животных стала причиной возникновения пробки.

Виктория Озерова

В австралийском городе Стирлинг произошел забавный инцидент. Прямо посреди автомагистрали выяснение отношений устроили две коалы. Животные неожиданно появились на дороге, а затем начали драться. Водители попытались остановить коал при помощи гудков, но сумчатые медведи на это никак не отреагировали. В итоге животные замучили друг друга до такой степени, что больше не смогли продолжать схватку. После этого коалы просто удалились с шоссе.Очевидцам удалось снять произошедшее на видео. На днях ролик появился на Youtube. За несколько суток клип посмотрели более 150 тысяч человек. В Сети продолжается обсуждение забавного случая, пользователи пытаются выяснить, что же не поделили животные.