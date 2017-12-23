iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Мнения

iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Новый iPhone сможет распознавать корабли пришельцев

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

От Редактора

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

Космонавты МКС видят больше, чем принято считать.

Сюжеты :

«Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ Австралия сообщила о победе над ИГИЛ и выводе авиации из Сирии и Ирака Анфису Чехову посоветовали в качестве ведущей для «Орла и Решки» Музей в США продаёт эксклюзивные вина с автографами первых людей, ступивших на Луну Вера Брежнева "отказалась от десерта" Сати Казанова сомневается в полезности кофе, заменяя его маслом Анфиса Чехова хочет знать, кто её проклял Учёные обнаружили ген, ответственный за несвежее дыхание изо рта Ксения Алфёрова добилась действий от руководства «Л’Этуаль»
| | Маленькое островное племя переселится на ферму в Луизиану

Маленькое островное племя переселится на ферму в Луизиану

Вчера, 20:44
Должностные лица Луизианы выбрали ферму по производству сахарного тростника в качестве следующего дома для жителей небольшого острого острова - шаг, финансируемый федеральным грантом, который был предоставлен для оказания помощи в переселении общин, спасающихся от последствий изменения климата.

Маленькое островное племя переселится на ферму в Луизиану

 

Государство ведет переговоры о приобретении территории площадью 515 акров (208 гектаров), которая находится достаточно близко к магазинам, школам и медицинским структурам, чтобы построить ферму, на которой будет жить и работать племя.

Строительство нового поселения может начаться в конце 2018 года или в начале 2019 года, так что, вероятно, жителям острова придется перенести еще как минимум один сезон ураганов, прежде чем уехать с острова.

Остров де Жан Чарльз сравнительно со своим состоянием в 1995 году потерял 98 процентов своей площади из-за эрозии и затопления прибрежных земель. Ожидается, что повышение уровня моря, вызванное изменением климата, в конечном итоге сотрет остров с лица земли.
Новости по теме
Племя индейцев реконструирует игровой центр в Южной Калифорнии
Племя индейцев реконструирует игровой центр в Южной Калифорнии

Индейское племя объявило о реконструкции игрового центра, который был основан в 1995 году в Южной части Калифорнии. Окончание перезагрузки центра ожидается в

Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи
Ученые раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи

Американские ученые из университета Калифорнии раскрыли тайну каменных истуканов с острова Пасхи. Специалисты поняли, каким образом древние люди перемещали

В Китае создадут гигантскую ферму по производству молока для России
В Китае создадут гигантскую ферму по производству молока для России

В Китае будет создана гигантская ферма, которая будет производить молоко для потребителя России. Проект уже начал осуществление, о чем говорит старт

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости