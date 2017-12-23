Маленькое островное племя переселится на ферму в Луизиану

Должностные лица Луизианы выбрали ферму по производству сахарного тростника в качестве следующего дома для жителей небольшого острого острова - шаг, финансируемый федеральным грантом, который был предоставлен для оказания помощи в переселении общин, спасающихся от последствий изменения климата.

Государство ведет переговоры о приобретении территории площадью 515 акров (208 гектаров), которая находится достаточно близко к магазинам, школам и медицинским структурам, чтобы построить ферму, на которой будет жить и работать племя.Строительство нового поселения может начаться в конце 2018 года или в начале 2019 года, так что, вероятно, жителям острова придется перенести еще как минимум один сезон ураганов, прежде чем уехать с острова.Остров де Жан Чарльз сравнительно со своим состоянием в 1995 году потерял 98 процентов своей площади из-за эрозии и затопления прибрежных земель. Ожидается, что повышение уровня моря, вызванное изменением климата, в конечном итоге сотрет остров с лица земли.