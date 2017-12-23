Житель Канады победил в национальной лотерее и выиграл 47 млн долларов. Счастливчик победил в национальной лотерее, посвященной Рождеству.

Житель канадской провинции Квебек выиграл национальную лотерею. Она проводится регулярно и в этот раз была посвящена Рождеству. Призовой фонд составил 60 миллионов канадских долларов, что примерно равно 47 миллионам долларов США.Представители лотереи рассказали, что обладатель счастливого билета все еще неизвестен. Они даже не знают, в каком именно регионе был куплен победный билет. Поэтому они просят победителя как можно быстрее обратиться в отделение национальной лотереи и предоставить выигрышный купон.Это не самый крупный призовой фонд в истории проведения лотереи. В сентябре этого года был выигран приз с аналогичной суммой в 60 миллионов канадских долларов. Самым большим выигрышем является розыгрыш лотереи в октябре 2015 года. Тогда победитель получил приз в 65 миллионов канадских долларов.