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| | Британский пожилой священник-гей развелся со своим молодым мужем из-за вечеринок

Британский пожилой священник-гей развелся со своим молодым мужем из-за вечеринок

Вчера, 19:16
Британский 79-летний священник развелся со своим молодым мужем из-за вечеринок. Ранее религиозный деятель ушел из церкви, продал дом в Англии, переехал жить в Румынию, и все это по причине нежного чувства к парню.

Британский пожилой священник-гей развелся со своим молодым мужем из-за вечеринок

 

Информацию об этом распространяют британские СМИ. В Румынии священник приобрел собственное жилище. Избранник представителя церкви – манекенщик, который на 20 лет моложе его. Богослужитель стал одиноким в чужой стране, ему даже не с кем было поговорить и поделиться своей печалью. Молодой человек вел активный образ жизни, постоянно ходил на вечеринки, а пожилой мужчина сидел дома. Он не смог освоить румынский язык и оказался в затруднительном положении.

Британский пожилой священник-гей развелся со своим молодым мужем из-за вечеринок

 

В итоге священник не выдержал такой жизни и сбежал на Родину. Там он поселился в пристройке своего товарища, а дом подарил мужу. Представитель церкви надеется, что рано или поздно в Великобритании на законодательном уровне признают браки между представителями сексуальных меньшинств.
Домбровский Сергей
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