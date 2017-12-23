Британский пожилой священник-гей развелся со своим молодым мужем из-за вечеринок

Информацию об этом распространяют британские СМИ. В Румынии священник приобрел собственное жилище. Избранник представителя церкви – манекенщик, который на 20 лет моложе его. Богослужитель стал одиноким в чужой стране, ему даже не с кем было поговорить и поделиться своей печалью. Молодой человек вел активный образ жизни, постоянно ходил на вечеринки, а пожилой мужчина сидел дома. Он не смог освоить румынский язык и оказался в затруднительном положении.
В итоге священник не выдержал такой жизни и сбежал на Родину. Там он поселился в пристройке своего товарища, а дом подарил мужу. Представитель церкви надеется, что рано или поздно в Великобритании на законодательном уровне признают браки между представителями сексуальных меньшинств.