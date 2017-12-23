Очередное извержение вулкана зафиксировали на Бали

Международный аэропорт Нгурах Рай находится в 70 километрах от вулкана. Воздушная гавань функционирует в стандартном режиме, представители администрации сохраняют спокойствие и рекомендуют людям не паниковать, так как ничего страшного не происходит. Глава Индонезии Джоко Видодо, в состав которой входит остров Малайского архипелага Бали накануне провел здесь заседание правительства. Этим президент государства желает показать, что извержение вулкана является безопасным.
Индонезия потеряла порядка 1,2 млрд долларов США из-за активизации вулкана. Люди боятся отдыхать на Бали. Джоко Видодо приглашает всех провести Рождество на чудесном острове, он просит туристов не обращать внимание на пепел, а сконцентрироваться на природе.