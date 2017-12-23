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| | Очередное извержение вулкана зафиксировали на Бали

Очередное извержение вулкана зафиксировали на Бали

Вчера, 17:56
Очередное извержение вулкана зафиксировали на Бали. 23 декабря произошел выброс пепла на высоту 2,5 километра. Представители экстренных служб рекомендуют населению сохранять спокойствие, так как вулкан активизируется часто, но это не несет за собой опасности для людей.

Очередное извержение вулкана зафиксировали на Бали

 

Международный аэропорт Нгурах Рай находится в 70 километрах от вулкана. Воздушная гавань функционирует в стандартном режиме, представители администрации сохраняют спокойствие и рекомендуют людям не паниковать, так как ничего страшного не происходит. Глава Индонезии Джоко Видодо, в состав которой входит остров Малайского архипелага Бали накануне провел здесь заседание правительства. Этим президент государства желает показать, что извержение вулкана является безопасным.

Индонезия потеряла порядка 1,2 млрд долларов США из-за активизации вулкана. Люди боятся отдыхать на Бали. Джоко Видодо приглашает всех провести Рождество на чудесном острове, он просит туристов не обращать внимание на пепел, а сконцентрироваться на природе.
Домбровский Сергей
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