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| | Обама в образе Санта Клауса поздравил детей

Обама в образе Санта Клауса поздравил детей

Вчера, 17:45
Экс-глава США Барак Обама в образе Санта Клауса поздравил детей из центра организации Boys & Girls Club. Также бывший президент вручил воспитанникам подарки. Об этом проинформировал ABC.

Обама в образе Санта Клауса поздравил детей

 

Сегодня стало известно о визите Барака Обамы в детский центр Boys & Girls Club. Бывший президент США поздравил воспитанников организации с предстоящими праздниками в образе Санта Клауса. После вручения подарков Обама дал ценные наставления детям. В ходе встречи экс-глава государства сделал несколько фотографий с воспитанниками детского центра. Комментируя произошедшее, Барак Обама отметил, что, делая что-то хорошее для других, он сам начинает чувствовать себя лучше.

Британский принц Гарри взял интервью у бывшего президента США. Встреча мужчин состоялась еще в начале осени этого года Торонто. Программа с членом британской королевской семьи и Бараком Обамой выйдет в эфире BBC Radio 4 уже 27 декабря.
Виктория Озерова
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